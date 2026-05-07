Altın kazançlarını koruyor

Altın , önceki seansta yaklaşık yüzde 3 yükseldikten sonra ons başına 4 bin 700 dolara yakın işlem gördü. ABD-İran anlaşmasına dair umutlar, petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açtı ve enflasyon endişelerini hafifletti.

Haberlere göre, ABD, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla, çatışmayı resmen sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasını sağlamayı amaçlayan tek sayfalık bir mutabakat zaptı gönderdi.

Tahran'ın, ABD barış teklifini incelediğini doğrulamasının ardından önümüzdeki günlerde yanıt vermesi beklenirken, İran'ın nükleer programı konusunda daha kapsamlı müzakerelerin daha sonra yapılması öngörülüyor.

Petrol fiyatları düştü, enflasyon baskılarıyla ilgili endişeleri azalttı ve merkez bankalarının daha uzun süre kısıtlayıcı politikalar uygulaması gerektiği beklentilerini düşürdü.

Bununla birlikte, Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun ABD merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru soğumaya devam etmediği ve savaşın başlamasından bu yana hızlandığı konusunda uyardı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 695 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 685 dolar, en yüksek de 4 bin 721 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 696 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 820 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 814 lira, en yüksek de 6 bin 865 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 830 liradan alıcı buluyor.