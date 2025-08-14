Altın ne kadar yükselecek? Uzman isim tarih verdi... İşte tüm ayrıntılar

ABD Başkanı Donald Trump, altına vergi uygulanmayacağını açıklamasına rağmen, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın altın külçelerini sınıflandırması piyasada kafa karışıklığı yarattı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bunun altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, geçici dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi.



Yıldırımtürk, altının yaz aylarında 3 bin 300–3 bin 400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti. Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu ifade eden Yıldırımtürk “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” dedi.



TRUMP DÖNEMİ VE ALTIN



Yıldırımtürk, Trump’ın zayıf dolar isteği, tarife krizleri ve jeopolitik gerilimlerin altını desteklediğine dikkat çekti. “ABD’nin Çin ile tarife anlaşması hala belirsiz. Bu belirsizlik, güvenli liman olarak altına talebi artırıyor.” ifadelerini kullandı.



ALTINDA FİYAT BEKLENTİSİ



ABD'li bankaların yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 4 bin dolara kadar çıkacağı beklentilerine Yıldırımtürk, altının ekim sonuna kadar 3 bin 650–3 bin 750 dolar bandında olabileceğini, 4 bin dolar seviyesinin ise ancak yılbaşından sonraki süreçte gerçekleşebileceğini söyledi.

Hem ABD’de hem Türkiye’de yıl sonuna kadar faiz indirimi beklendiğini belirten Yıldırımtürk, bu adımların yatırımcı davranışlarını değiştireceğini düşük faiz oranın, altının cazibesini artıracağını ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle altında yükseliş olacağını belirtti.



FİZİKİ ALTIN MI BANKADA ALTIN HESABI MI?



Yıldırımtürk, fiziki altının bazı noktalarda daha avantajlı olduğunu belirterek, alım-satım farklarının bankalarda yüksek olduğunu vurguladı. “Bankalarda 1 gram altında fark 100 TL civarında, fiziki altınlarda ise 15 TL. Bu nedenle fiziki altın yatırımcı için daha avantajlı” dedi.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLER

Gümüşün endüstriyel kullanımının yoğun olduğunu, yatırım aracı olarak altın kadar rağbet görmediğini belirten Yıldırımtürk, bakır fiyatlarının gümüşü etkilediğini söyledi. “Bakır 12 bin 500 seviyesindeyken gümüş onsu 39 dolara çıkmıştı. Bu yüzden gümüş ve bakır korelasyonunu takip etmek daha doğru olur" diye konuştu.

Yıldırımtürk, altın ve diğer değerli metallerin yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Yıldırımtürk “Altının sene sonuna kadar yükselişi devam edecek. Eylül ayında faiz indirimiyle desteklenecek, ons altın 3.500–3.500 dolar bandını aşabilir. 2026’da da altın yükseliş trendini koruyacak. Gümüş ve platin gibi diğer değerli metaller içinse endüstriyel kullanımın etkisi belirleyici olacak” dedi.

Son dönemde gündeme gelen kuyumcu altın emanet hizmetlerinin risklerine değinen Yıldırımtürk, “Kayıt dışı olduğundan dolandırıcılık riski var. Altın ya kendi bünyenizde saklanmalı ya da bankalarda kiralık kasada tutulmalı” uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN NE KADAR ARTTI?



Gram altın fiyatı yılbaşında 2984 lira seviyelerindeydi. Günümüzde gram altın 4400 liradan satılıyor. Böylece gram altın 8 ayda yüzde 47.5 civarında kazanç sağlamış durumda.