Altın piyasasında benzeri görülmemiş çöküş

Hindistan 'ın altın ithalatı, ülkenin bayram sezonu öncesinde Eylül ayında yüzde 81 oranında düştü. Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında yüksek iç fiyatlar ve Başbakan Narendra Modi 'nin değerli metal alımına karşı yaptığı tekrarlanan çağrılar yer alıyor. Bu durum, dünyanın ikinci büyük pazarındaki talebin zayıflamasının küresel altın fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Bu yıl 8 Kasım'a denk gelen Diwali'ye kadar uzanan bir aylık bayram dönemi ve Şubat ayına kadar süren düğün sezonu, genellikle altın talebinin yüksek olduğu dönemler; çünkü birçok Hintli, sarı metali şans ve zenginliğin yanı sıra iyi bir yatırım ve düğün hediyesi olarak görüyor.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayındaki 9,6 milyar dolardan 1,8 milyar dolara düştü. Nisan-Eylül döneminde, yani cari mali yılın ilk yarısında, ithalat yüzde 27,3 azalarak 19,27 milyar dolara geriledi.

Altın ithalatındaki düşüş bu yılın başlarında, özellikle Mayıs ayından sonra başladı; bu dönemde Modi, döviz rezervlerini korumak için tüketicileri bir yıl boyunca altın alımlarını sınırlamaya çağırmış ve hükümeti altın ithalat vergisini yüzde 6'dan yüzde 15'e çıkarmıştı.

Geçtiğimiz ay, başbakan bir kez daha millete altından uzak durma çağrısında bulundu. X'te yayınlanan bir video mesajında ​​Modi, "Yurtdışı seyahatleri, eğer eğlence amaçlıysa, yapılmamalı. Yurtdışında evleniyorsanız, bu da yapılmamalı. Ve gerekli değilse, altın da almayın." dedi.

Chennai'deki Madras Ekonomi Okulu'nun direktörü NR Bhanumurthy, altın talebindeki düşüşün ardında iki faktör görüyor. Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, "Bunlardan biri ithalat vergilerindeki artış olabilir, ikincisi ise Ortadoğu'daki devam eden çatışmalar sırasında bu yılın başlarında uluslararası fiyatlarda yaşanan keskin artış ve ardından fiyatların düşmesi olabilir" dedi.



Uluslararası altın fiyatları yıl başındaki zirve noktasından düşüş gösterdi, ancak zayıf para birimi yerel fiyatları yüksek tutuyor.

Yeni Delhi'de yaşayan Inderjeet Kaur, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, "Oğlumun birinci yaş günü vesilesiyle ona 22 ayar altından küçük takılar aldım. Altın fiyatlarının son zirveden düştüğünü biliyorum, ancak yine de geçen yıla göre çok daha pahalı." dedi.

Bu ayın başlarında, mücevherleri satın aldığı mağazanın altının 10 gramını 136 bin rupi (bin 429 dolar) fiyatla sattığını, bunun geçen Ekim ayındaki 112 bin rupiden daha yüksek olduğunu söyledi.

Hindistan'ın gümüş ithalatı da geçen ay yıllık bazda yüzde 49,1 azalarak 665 milyon dolara düştü.

Bakanlık verilerine göre, Ticaret Bakanı Rajesh Agrawal yakın zamanda yaptığı bir bilgilendirmede, "Hem altın hem de gümüş ithalatında bir yavaşlama oldu. Bunun bir nedeni de yüksek gümrük vergileri olabilir" dedi.

Bazı tüketiciler, Modi'nin popülaritesinin alışveriş kararları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğuna inanıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin 20 Ekim'de yayınladığı bir raporda, Hindistan'da mevsimsel altın talebinin, pazarın önemli bayram ve düğün dönemine girmesiyle birlikte ivme kazandığı belirtiliyor. Raporda, "Üreticiler, perakendecilerin bu mevsimsel talebi karşılamak için stoklarını yenilemesiyle birlikte sağlıklı sipariş akışları bildiriyor; sektörden gelen geri bildirimler ise mağaza içi ziyaretçi sayısında iyileşmeye işaret ediyor" deniyor.

Ancak, bazı perakendeciler farklı bir tablo çizerek Hindistan'ın değerli metal ithalatının yakın zamanda toparlanmasının pek olası olmadığını öne sürüyor. Başkentte bir kuyumcu dükkanı sahibi olan Ashish Gupta'ya göre, yerli altın ve gümüş stokları bayram ve düğün sezonu talebini karşılamaya yeterli.

Hindistan'ın aksine, Çin rekor düzeyde altın alımı yapıyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre, Pekin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası, Eylül ayında altın rezervlerine 23 ton eklediğini açıkladı; bu, Ekim 2023'ten bu yana en büyük artış olup, alım serisini 23 ay üst üste uzattı.