Altın rallisi durdu

Altın, ons başına yaklaşık 3511 dolara gerileyerek Mart ayından bu yana en uzun yükseliş serisini durdurdu, ancak güvenli liman talebinin artması ve ABD'de para politikasının gevşetileceğine dair beklentilerle rekor seviyelerde kalmaya devam etti.



Çarşamba günü Trump yönetimi, küresel tarifelerinin çoğunu iptal eden bir mahkeme kararına itiraz ederek olası bir Yüksek Mahkeme hesaplaşmasına zemin hazırladı. Bu durum, altını desteklemeye devam eden Federal Rezerv'in bağımsızlığı ve borç endişeleri de dahil olmak üzere daha geniş belirsizlikleri artırdı.



Bu arada, Temmuz ayı verileri ABD'deki iş ilanlarında beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu göstererek, daha zayıf bir işgücü piyasasına işaret etti ve Eylül ayında olası bir faiz indirimine yönelik bahisleri güçlendirdi. Yatırımcılar şimdi ekonomik ivme ve Fed politikası hakkında daha fazla ipucu için ABD işsizlik başvurularını, ADP istihdam verilerini ve Cuma günkü tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazandı ve analistler rallinin devam etmesini bekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3560 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3511 dolar, en yüksek de 3564 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3527 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4709 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4647 lira, en yüksek de 4717 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4669 liradan alıcı buluyor.