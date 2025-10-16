Altın rekor kırmayı sürdürüyor

Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve ABD'nin ılımlı para politikası beklentilerinin artmasıyla yeni bir rekora doğru yükselişini sürdürerek ons başına 4 bin 242 doların üzerine çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın zayıflayan bir işgücü piyasasına dair işaretlere işaret eden son açıklamaları, yatırımcıları bu ayki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlandırmaya yöneltti ve Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılması muhtemel.



Görünüm ayrıca doları baskılayarak altını yabancı alıcılar için daha cazip hale getirdi. Ticaret gelişmelerinde, ABD'li yetkililer Çarşamba günü Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırdığını, bunların küresel tedarik zincirleri için risk oluşturduğu konusunda uyardı ve olası ABD karşı önlemlerini önerdi.



Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Avrupalı ​​ortaklarla koordineli olarak hareket etmesi halinde Çin'in Rusya'dan petrol ithalatına ihracat kısıtlamaları veya tarifeleri getirebileceğini de söyledi. Bu arada, uzun süreli hükümet kapanması ABD ekonomisi için risk oluşturmaya ve piyasa gerginliğini artırmaya devam etti.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4210 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4199 dolar, en yüksek de 4242 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4235 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5661 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5650 lira, en yüksek de 5706 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5699 liradan alıcı buluyor.