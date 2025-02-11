Altın rekor seviyelere yakın

Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle zirve seviyelere yakın seyretti.



Ons altın, güne 2 bin 919 dolar civarında başladı. Altının ons fiyatı dün 2 bin 941 dolara kadar yükselerek zirveyi yenilemişti.



Dün 3 bin 400 lirayı aşarak rekor kıran gram altın, günün ilk işlemlerinde 3 bin 375 liradan el değiştirdi. Aynı dakikalarda çeyrek altın, 5 bin 543 liradan fiyatlandı.



ABD Başkanı Donald Trump, ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi. Trump, bu hafta yeni gümrük vergilerinin de sinyalni verdi.



Hamas'ın İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek rehinelerin serbest bırakılmasını askıya alması da jeopolitik riskleri artırdı.



Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda olacak. Powell'ın açıklamalarından para politikasına dair ipuçları aranacak.



ABD enflasyon rakamları ise çarşamba günü açıklanacak. Manşet enflasyonda beklentiler yüzde 2,9'a işaret ediyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,3 artması öngörülüyor.