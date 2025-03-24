Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor

Altın, ekonomik ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemesiyle 3 bin doların üzerindeki seyrini sürdürdü.



Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 20 dolar civarında işlem gördü. Altının ons fiyatı, geçen hafta 3 bin 57 dolar ile rekor kırmıştı.



Altın yatırımcılarının gözü Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine çevrildi. ABD ve Rus yetkililerin bu hafta görüşmeler yapması bekleniyor. Barış anlaşmasına yönelik umutların altın fiyatlarında gevşemeye yol açabileceği belirtiliyor.



Diğer taraftan küresel ticaretteki belirsizlikler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni karşılıklı gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesini planlıyor. Trump yönetimi, ek tarifelerde bir miktar esneklik olabileceğinin sinyalini verdi.



Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri de piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Fed, geçen hafta politika faizini sabit tutarken, bu yıl iki faiz indirimi beklentileri güçlenmişti.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Altının gram tarafında ise ons altın ve Dolar/TL'deki gelişmeler etkili oluyor.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ile birlikte piyasalarda gerilim arttı.



Gram altın haftaya 3 bin 700 lira bandında başladı. Çeyrek altın ise 6 bin 100 liraya yakın el değiştiriyor.