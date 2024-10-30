Altın rekora doymuyor | Gram altın kaç lira? 30 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın, yatırımcıların ABD'de gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde güvenli liman altına yönelmesiyle yeni zirveye tırmandı.



Yatırımcılar, Fed'in faiz politikasına dair ipuçları için bu hafta açıklanacak ekonomik verilere odaklandı.



Ons altın, yüzde 0,26 yükselişle 2.782 dolar seviyesine çıktı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.069 lira ile rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.900 liraya kadar yükseldi.



Piyasalarda, ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin fiyatlanması devam ediyor.



Dolar, ABD para politikasının nasıl bir seyir izleyeceğine dair ipucu verebilecek makroekonomik veriler öncesinde üç ayın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi, 104,3 seviyesine kadar yükseldi.



Dün açıklanan açık iş pozisyonları eylülde 3,5 aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi.



Son dönemde açıklanan ekonomik veriler istihdam açısından dayanıklı bir ekonomiye işaret etti. Güçlü istihdam piyasası faiz indirimlerinin hızına dair beklentilerin azalmasına yol açtı.



ABD'de özel sektör istihdamına yönelik ADP istihdam verisi bugün saat 15.15 açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi ise cuma günü belli olacak. Ayrıca ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamları da yakından takip edilecek.