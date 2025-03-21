Altın rekora yakın seyrediyor

Altın fiyatları rekor yakın seyrini sürdürüyor.



Ons altın haftanın son işlem gününde 3 bin 30 dolar civarında işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün 3 bin 57 dolar rekor kırmıştı. Altın yılbaşından bu yana yüzde 15'in üzerinde yükseldi.



Altındaki yükselişte küresel ticaretteki belirsizlikler ile güvenli liman talebi etkili oldu.



Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası para politikasına dair ipuçları netleşmeye başladı. Politika faizini sabit bırakan Fed, bu yıl iki faiz indirimi planını teyit etmişti.



Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisini geçici olarak nitelendirdi. Buna rağmen Powell, faiz indirimi için acele etmeyeceğini tekrarladı.



Diğer taraftan Ortadoğu'da gerilim yeniden tırmanmaya başladı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını genişletmesinin ardından Hamas, Tel Aviv'e füze fırlattı. ABD ise Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını sürdürdü.



Ayrıca Trump'ın yeni gümrük vergisi uygulamasının nisan ayı itibarıyla uygulamaya girmesi bekleniyor.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Altının gram ve çeyrek tarafında da yükseliş yaşanıyor.



Gram altın, ons altın ve Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle önceki dün 4 bin lirayı görmüştü.



Bu seviyeden gelen satışların ardından 3 bin 700 liranın altına gerileyen gram altın, bugün 3 bin 695 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin sınırında el değiştiriyor.