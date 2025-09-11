Altın rekora yakın seyrediyor

Altın fiyatları, ABD üretici fiyatları verilerinin beklentilerin altında gelmesinin Fed'in gelecek hafta faiz indireceği beklentilerini artırması nedeniyle rekor yüksek seviyelere yakın seyrediyor, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verilerini bekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3643 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3630 dolar, en yüksek de 3649 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3631 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4830 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4817 lira, en yüksek de 4843 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4818 liradan işlem görüyor.