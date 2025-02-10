Altın rekoru zorluyor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi açıklamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.



Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.



Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,65 artışla 2 bin 879 dolara yükseldi.



Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 2 bin 886 dolar ile rekor kırmıştı.



Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.



Gram altın, yeni haftaya 3 bin 335 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 471 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Öte yandan merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin beklentiler artıyor. Piyasalar, güçlü istihdam verilerine rağmen 2024 yılında ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi bekliyor.