Altın S1'de alt fiyat limiti yüzde 10 oldu, fiyatlar yüzde 9 düştü

Vergisiz, alım-satım marjı düşük olan Altın S1 sertifikasında alt fiyat limiti oranı bugün değişti. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında uygulanan yüzde 5 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için 10:15 itibarıyla yüzde 10'a çıkarılacaktır." denildi.

5 PUAN DAHA ARTTI

Böylece Altın S1 sertifikasında düşüş yüzde 10'a yaklaştı.

ALTIN S1 NE KADAR?

Altın S1 sertifikası şu sıralar yüzde 9 oranında düşüşle 78,03 liradan alıcı buluyor.

ALTINDAN NASIL DAHA DEĞERLİ OLDU?

ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli duruma geldi. Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün arttı. Gram altın yaklaşık 6 bin 487 lirayken 1 grama ulaşmak için alınan 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 7 bin 809 liraya yaklaştı. Başka bir deyişle ALTIN S1 altından daha değerli duruma geldi ve aradaki fark yüzde 20'ye yaklaştı.

FİYATLARI GRAM ALTINLA NASIL EŞİTLENİR?

ALTIN S1 sertifikasının fiyatlarının gram altınla eşanlı fiyatlanması için Darphane'nin yeni arzda bulunması gerekiyor.

VERGİSİ YOK, İSTENİLDİĞİNDE FİZİKİ ALTINA ÇEVRİLİYOR

ALTIN S1 sertifikasını almanın avantajları bulunuyor. Alım-satım arasındaki marjın az olması, komisyon oranlarının düşüklüğü, çalınma riskinin bulunmaması, stopaj vergisinin olmaması gibi avantajlar yatırımcıları ALTIN S1'e çekiyor.

ALTIN S1 SERTİFİKASINDAKİ ALTINLAR KAÇ AYAR?

ALTIN S1 sertifikasıyla alınan altınlar 0,995 saflığında olurken her sertifika 0,01 gram altın olarak satılıyor. 100 sertifika alan 1 gram altın almış oluyor.

PİYASADA NE KADAR VAR?

2022 yılında yapılan halka arzla birlikte 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. 500 milyon sertifikanın karşılığı da 5 ton altına denk geliyor.

NASIL ALINIYOR?

ALTIN S1 sertifikası borsada işlem görüyor ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları vasıtasıyla alınıp satılabiliyor.

FİZİKİ OLARAK NASIL ALINIYOR?

Talep edilmesi halinde sertifika durumundaki altınlar fiziki olarak teslim ediliyor. Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gram ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılıyor. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük bin gram olarak belirlendi.

FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞÜM NASIL TALEP EDİLECEK?

Fiziki altına dönüşüm, Darphane merkezine giderek ya da aracı kuruma bildirim yaparak oluyor. Adrese teslim için de ekstra ücret talep ediliyor.

PİYASA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

ALTIN S1 sertifikasının fiyatı fiziki ya da kaydi altın fiyatını aştığı için alım-satım yaparken piyasa şartlarını, oluşabilecek sertifika fiyatı düşüş risklerini göz önüne almanız gerekiyor. Kar ve zarar bilinci altında işlem yapmanız menfaatinize olacaktır.