Altın satıcılı seyrine devam ediyor

Altın , Ortadoğu'daki gerilimlerin artması, enerji fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon endişelerinin artması nedeniyle önceki seansta yaklaşık yüzde 2 düşüş yaşadıktan sonra bugün ons başına 4 bin 500 dolar civarında kaldı.

ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ABD bayraklı gemiye eşlik ederken İran saldırılarını püskürttü. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran tarafından fırlatılan seyir füzelerini engellediğini ve Fujairah limanındaki büyük yangını İran insansız hava aracı saldırısına bağladığını bildirdi.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden başlatma ve mahsur kalan gemilere destek verme planının ardından geldi. Ancak gemi sahipleri artan güvenlik riskleri nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor. Son tırmanış, dört haftalık ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda şüphe uyandırdı.

Merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceği beklentisiyle petrol fiyatları ve küresel tahvil getirileri yükseldi. Altın, savaşın Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 523 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 513 dolar, en yüksek de 4 bin 546 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 533 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 570 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 562 lira, en yüksek de 6 bin 610 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 590 liradan alıcı buluyor.