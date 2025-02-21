Altın sekiz haftadır yükseliyor

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde zirvenin hemen altında işlem görmeye devam etti.



Dün 2 bin 954 dolar ile rekor kıran ons altın, yeni güne 2 bin 939 dolar civarında başladı. Altın, saat 08.15 itibarıyla 2 bin 926 dolardan işlem gördü.



Aynı dakikalarda gram altın, 3 bin 427 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın, 5 bin 620 liradan fiyatlandı.



Üst üste sekizinci haftalık kazancını elde etmeye hazırlanan ons altın, yıl başından itibaren yüzde 12 yükseldi.



İç piyasada gram altın son 50 günde yüzde 15 arttı.



ABD'DEN YENİ VERGİ GELİYOR



ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağının sinyalini vererek ticaret gerilimini tırmandırdı.



Trump, otomobil tarifelerinin 2 Nisan'a kadar yürürlüğe girebileceğini belirtti.



Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin külçe altın varlıklarını yeniden değerleme konusundaki iddiaları reddetti.



İsviçre'den yapılan altın ihracatı ocak ayında yıllık bazda artarken, ABD'ye yapılan sevkiyatlar 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI GÖRÜŞMELERİ



Beyaz Saray'ın diplomatik görüşmeler sırasında Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma olasılığını gündeme getirmesi Avrupa'yı ve Kiev'i endişelendirerek belirsizliği arttırdı.



Trump yönetimi, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul ettiğini söyledi.