Altın tarihi yüksek seviyede. Beklentilere sadece yüzde 3 kaldı

Grönland konusunda artan gerilimler güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdığı için altın, ons başına 4 bin 854 doların üzerinde yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırdı. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın alma planında ısrarcı davranışını sürdürüyor. Grönland Başbakanı, vatandaşları olası bir askeri müdahaleye hazırlıklı olmaya çağırdı, ancak bunun olası olmadığını söyledi.

Gerilimler, Trump'ın ada konusunda bir anlaşmaya varılmadığı takdirde 1 Şubat'tan itibaren birkaç Avrupa ülkesine ek yüzde 10 ithalat vergisi uygulama tehdidinin ardından geldi; bu oran Haziran ayında yüzde 25'e kadar çıkabilir. Metalin güvenli liman cazibesini artıran bir diğer faktör ise, Japon devlet tahvillerindeki çöküşün büyük ekonomilerin mali sağlığına ilişkin endişeleri artırması ve yatırımcıların para birimleri ve devlet borçlarından uzak durmasıyla "değer kaybı ticaretini" körüklemesi oldu. Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in faiz oranı görünümüne ilişkin daha fazla bilgi sağlayabilecek ABD PCE enflasyon raporunu bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 756 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 756 dolar, en yüksek de 4 bin 854 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 852 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 617 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 617 lira, en yüksek de 6 bin 756 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 754 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ REKORUN KIYISINDA

Gümüş fiyatları da altındaki yükseliş sebepleriyle güç kazanıyor. Ons gümüş tarihi yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 94,24 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 93,36 dolar, en yüksek de 95,55 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 94,20 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 131,2 liradan başladı. Gün içinde en düşük 130 lira, en yüksek de 132,99 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 131,2 liradan alıcı buluyor.