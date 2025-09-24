Altın tarihi zirveden geri çekildi

Küresel piyasalardaki geri çekilme Türkiye’de gram altına da yansıdı. Salı günü 5 bin 48 lirayla rekor kıran gram altın, yüzde 0,2 kayıpla 5 bin 18 lira seviyesine geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararlarında yüksek enflasyon ile zayıflayan iş gücü piyasası arasında denge kurmaları gerektiğini vurguladı. Ancak net yönlendirme yapmayan açıklamalar, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalar, perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü gelecek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklandı.

NATO’nun Rusya’ya karşı “gerekli tüm araçların kullanılabileceği” mesajı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik açıklamaları da piyasalarda yakından izleniyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

• Gram altın: 5.014,19 TL

• Çeyrek altın: 8.466,00 TL

• Yarım altın: 16.941,00 TL

• Tam altın: 33.763,98 TL

• Cumhuriyet altını: 33.754,00 TL

• Gremse altın: 84.668,88 TL

• Ons altın: 3.766,78 dolar