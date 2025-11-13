Altın tarihi zirvesine yaklaştı

Altın fiyatları, ons başına 4 bin 180 dolar civarında seyrederek, belirsiz ABD ekonomik görünümü ve yatırımcıların Fed'in ek faiz indirimlerine olan güveninin artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesinde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla birlikte ABD'de hükümet kapanması sona erdi.

Ancak Beyaz Saray, ABD ekonomisinin sağlığını ölçmek için kullanılan temel göstergeler olan Ekim ayı resmi istihdam ve enflasyon raporlarının gecikebileceği konusunda uyardı. Bu arada, özel sektör işgücü raporları, ABD firmalarının son haftalarda işten çıkarmalar yaptığını, işgücü piyasasındaki zayıflığın devam ettiğini ve daha fazla faiz indirimi beklentisini artırdığını gösteriyor.

Yatırımcılar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak öngörüyor. Altın, kısmen Fed'in faiz indirimi için daha fazla alana sahip olduğuna dair artan beklentiler nedeniyle bu hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 195 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 180 dolar, en yüksek de 4 bin 219 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 210 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 696 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 668 lira, en yüksek de 5 bin 731 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 717 liradan alıcı buluyor.