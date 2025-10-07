Altın tüm zamanların zirvesinde

Altın, Salı günü ABD Kongresi'nin iki kanadı arasında bir hükümet kapanışına yol açan çıkmazdan kurtulma belirtisi görülmemesi ve bu ay için bir Fed faiz indirimi beklentilerinin neredeyse kesinleşmesinin destek sağlamasıyla rekor seviyeye ulaştı.



Spot altın, seansın başında 3.977,19 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri ise %0,3 artışla 3.988,10 dolara yükseldi.



OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Ekim ve Aralık ayları için faiz indirim ihtimalleri hala yüzde 80'in üzerinde seyrediyor, bu da altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca, ABD Kongresi'nin iki tarafı arasında hala bir çözüm olmadığı için bu hükümet kapanışı da fiyatları destekliyor" dedi.



Altın, bu yıl şu ana kadar güçlü merkez bankası alımları, altına dayalı Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) artan talep, zayıf ABD doları ve artan ticari ve jeopolitik gerilimler nedeniyle korunma arayan bireysel yatırımcılardan gelen artan ilgi sayesinde yüzde 51 değer kazandı.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5310 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5304 lira, en yüksek de 5333 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5328 liradan alıcı buluyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3958 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3956 dolar, en yüksek de 3977 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3974 dolardan işlem geçiyor.

