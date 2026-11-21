BİTCOİN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Satış dalgası kripto para piyasasını da etkiledi. ABD teknoloji hisselerindeki sert satışların oluşturduğu baskıyla Bitcoin 'in fiyatı 60 bin dolarlık kritik seviyenin de altına düştü.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 6.63 azalarak 2 trilyon 10 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 58 bin 18 dolara kadar çekildi.

Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 54 altında bulunuyor. 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı da yüzde 34'e ulaştı.