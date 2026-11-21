Altın ve ABD borsalarında yapay zeka depremi
21.11.2026 05:40
Küresel piyasalar yapay zeka endişeleri nedeniyle büyük kayıp yaşıyor.
Yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki sert kayıplar ABD borsalarının yanı sıra altın ve kripto piyasasını da sarstı. Altın 14 ayın en düşük seviyesinde.
Küresel piyasalar yapay zeka depremi yaşıyor.
New York borsası, Anthropic'in tarihi rekor kıran halka arzının ardından borsada işlem görmeye başlayan hisselerinde yaşanan düşüş ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Wall Street'te teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi 1000 puan değer kaybederek yüzde 5.28, Dow Jones endeksi ise 900 puan değer kaybederek yüzde 1.93 geriledi. Düşüşün arkasında, yapay zeka yatırımlarının beklenen kazancı sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeler ve ABD'deki faiz beklentileri bulunuyor.
S&P 500 endeksi yüzde 3,7 düşüşle 6.910,39 puana geriledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, kapanış bazındaki rekor seviyelerinin yüzde 10 altına gerileyerek düzeltme bölgesine girdi.
Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 14, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 13,9 ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 13,3 değer kaybetti.
ALTIN 14 AYIN DİBİNDE
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha agresif artırabileceği beklentisi ve yapay zeka hisselerindeki sert düşüşün tetiklediği satış baskısıyla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Geçen hafta yüzde 4.62 değer kaybeden altının ons fiyatı, bu haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamıştı. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşüne yöneldi.
Ons altın saat 05.30 itibarıyla 3 bin 538 dolardan işlem görüyor. Bu arada, altının ons fiyatı yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yüzde 37'nin üzerinde değer kaybetti.
Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 4'ü aşan kayıpla 41 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.5 değer kaybetti.
BİTCOİN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ
Satış dalgası kripto para piyasasını da etkiledi. ABD teknoloji hisselerindeki sert satışların oluşturduğu baskıyla Bitcoin'in fiyatı 60 bin dolarlık kritik seviyenin de altına düştü.
Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 6.63 azalarak 2 trilyon 10 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 58 bin 18 dolara kadar çekildi.
Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 54 altında bulunuyor. 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı da yüzde 34'e ulaştı.