Altın ve gümüş durdurulamıyor, yeni rekorlar geldi

Altın fiyatları ons başına 4 bin 497 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve bu yılki 50'nci rekor kıran seans oldu. Bu yükseliş, ABD'nin para politikasında gevşeme beklentileri ve artan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandı. Piyasalar şu anda enflasyonda düşüş ve işgücü piyasasında soğuma işaretleri arasında, Federal Rezerv'in gelecek yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor.

Yatırımcıların dikkati şimdi, ABD ekonomisinin sağlığı ve Fed politikasının muhtemel yolu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek olan, bugün açıklanacak üçüncü çeyrek GSYİH'sının ikinci tahminine çevrildi. Güvenli liman talebi, Washington'ın Cumartesi günü ikinci bir petrol tankerine el koyması ve üçüncü bir tankeri aktif olarak takip etmesiyle bölgeye uyguladığı deniz ablukasını yoğunlaştırmasıyla birlikte ABD ve Venezuela arasındaki artan gerilimlerden de desteklendi.

Bu yıl şimdiye kadar altın fiyatları yüzde 70 oranında yükseldi ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor. Bu yükseliş, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de desteklendi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 438 dolardan başladı. Gün içinde en düşü 4 bin 438 dolar, en yüksek de 4 bin 497 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 482 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 110 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 98 lira, en yüksek de 6 bin 193 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 171 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE YENİDEN REKOR KIRDI

Gümüş, ons başına 70 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak önceki rekorları aştı; artan jeopolitik gerilimler fiyat gücünü desteklemeye devam etti. ABD'nin Venezuela tankerlerine karşı aldığı yaptırım önlemleri ve PDVSA'nın siber saldırı sonrası devam eden sorunları nedeniyle artan belirsizlik, gümüşün güvenli liman varlığı rolünü pekiştirdi. Metalin gelecekteki kazançları için yolunda olduğu ve yıl başından bu yana yüzde 140'ın üzerinde değer kazandığı belirtiliyor.

Yükselişi destekleyen faktörler arasında, güçlü endüstriyel ve yatırım talebi ile azalan stoklar yer alıyor; bu durum metalin uzun vadeli temellerini destekliyor. Yükseliş görünümüne ek olarak, yatırımcılar hala ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller, yakın zamanda Fed'in politikayı gevşetmek için ek alanı olduğunu belirtti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 68,89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 68,88 dolar, en yüksek de 70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 69,55 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 94.68 liradan başladı. Gün içinde en düşük 94,67 lira, en yüksek de 96,20 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 95,56 liradan alıcı buluyor.