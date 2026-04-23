Altın ve gümüş fiyatları geriledi

Altın , ons başına 4.700 dolara doğru gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi. Piyasalarda Ortadoğu'daki artan belirsizlik ve enerji fiyatlarını yüksek tutan ve enflasyon risklerini artıran Hürmüz Boğazı'nın abluka altında tutulması etkili oldu. Tahran, önemli su yolunun kontrolünü elinde tutarak neredeyse tüm uluslararası trafiği kısıtladı ve bu hafta ticari gemilere ateş açtığı bildirildi.

ABD de İran İslam Cumhuriyeti üzerindeki baskıyı artırmak için İran limanlarına uyguladığı ablukayı sürdürdü. Tahran bu hareketi ateşkesin ihlali olarak kınadı. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Washington İran'dan yeni bir barış teklifi beklerken mevcut ateşkesin süresiz olarak devam edeceğini söyledi.

Altın, çatışmanın başlamasından bu yana sürekli baskı altında kaldı. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve merkez bankası faiz artırımı olasılığını artırdı. Değerli metal, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 746 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 694 dolar, en yüksek de 4 bin 753 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 709 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 847 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 780 lira, en yüksek de 6 bin 864 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 803 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Gümüş, ons başına yaklaşık 76 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi. Altına benzer nedenlerle gümüş fiyatları geriliyor. Gümüş, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 77,65 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,66 dolar, en yüksek de 78,37 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 76,24 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 112,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 109,2 lira, en yüksek de 113,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110,1 liradan alıcı buluyor.