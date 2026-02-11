Altın ve gümüş kayıplarını telafi ediyor

Altın, ons başına 5 bin 60 doların üzerine çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti; bu yükseliş, daha gevşek bir para politikası izleyeceği beklentileriyle desteklendi. Hareket, Aralık ayı perakende satışlarının beklentilerin altında kalmasıyla zayıf ABD verilerinin ardından geldi ve tüketici harcamalarında yavaşlamaya işaret ederek büyüme yavaşlamasıyla ilgili endişeleri güçlendirdi.

Yatırımcılar şimdi ekonominin gidişatı ve olası Fed politika hamleleri hakkında daha fazla ipucu için yaklaşan ABD istihdam ve enflasyon raporlarını izliyor. Destekleyici bir diğer faktör ise, Çin Halk Bankası'nın (PBoC) Ocak ayında altın alımlarını 15'inci ay üst üste uzatmasıyla merkez bankası talebinin güçlü kalması oldu. Jeopolitik riskler de fiyatları yükseltmeye devam etti. Piyasalar, geçen hafta olumlu ilk görüşmelere rağmen ABD ve İran arasındaki süregelen gerilimleri izledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 30 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 20 dolar, en yüksek de 5 bin 60 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 54 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 56 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 42 lira, en yüksek de 7 bin 99 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 90 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ TOPARLANMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR

Gümüş, ons başına 83 dolara doğru yüzde 2 civarı yükselerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. ABD'den gelen hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler ve ABD varlıklarına olan güvenin azalması, güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcılar son iki haftadaki spekülatif yükseliş ve tarihi satış dalgası da dahil olmak üzere son dalgalanmaların ardından metal piyasasındaki potansiyel oynaklık konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 81 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 80,62 dolar, en yüksek de 82,82 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 82,62 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 113,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,1 lira, en yüksek de 116,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 115,9 liradan alıcı buluyor.