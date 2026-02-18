Altın ve gümüş kayıplarını telafi ediyor

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 931 dolara yükselerek, iki günlük düşüşün ardından kısmen toparlandı. Bu yükselişin, piyasaların Federal Rezerv'in para politikası yönünü yeniden değerlendirmesiyle oluşan alımlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Fed yöneticisi Michael Barr, enflasyon yüzde 2 hedefine doğru ilerleme gösterene kadar faiz oranlarının "bir süre daha" sabit kalması gerektiğini söylerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bu eğilimin devam etmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde ek faiz indirimlerinin mümkün olabileceğini belirtti.

Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için Fed'in açıklamalarını, FOMC tutanaklarını ve bu hafta açıklanacak önemli GSYİH ve PCE verilerini yakından takip ediyor. Bu arada, Çin'in Ay Yeni Yılı tatilinin başlamasıyla birlikte değerli metallere olan kısa vadeli talep azaldı; Çinli yatırımcıların haftanın büyük bölümünde tatilde olması nedeniyle likiditenin azalması bekleniyor.

Jeopolitik gelişmeler de güvenli liman metalini baskıladı; ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereler olduğu bildirildi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 877 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 854 dolar, en yüksek de 4 bin 931 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 927 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 858 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 826 lira, en yüksek de 6 bin 934 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 928 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

Gümüş fiyatları ons başına yaklaşık 75 dolara yükseldi ve iki seanslık düşüşün ardından yükseliş göstermeye başladı. Bu yükseliş, düşüşten alım ilgisi ve Federal Rezerv'in Ocak ayı toplantı tutanakları öncesindeki pozisyonlanma ile desteklendi. Daha önceki dolar güçlenmesi ve jeopolitik gerilimlerin azalması, güvenli liman talebindeki düşüşle aynı zamana denk gelirken, Asya piyasalarının Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 73,27 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 72,31 dolar, en yüksek de 75,13 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,11 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 103,10 liradan başladı. Gün içinde en düşük 101,75 lira, en yüksek de 105,72 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 105,7 liradan alıcı buluyor.