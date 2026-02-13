Altın ve gümüş önce sert düştü, sonra yükseldi

Altın, piyasaların yüksek oynaklıkla mücadele ettiği bir dönemde, önceki seansta yüzde 3'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra ons başına yaklaşık 4 bin 960 dolara yükseldi. Dünkü düşüş, yatırımcıların nakit elde etmek için değerli metalleri tasfiye etmesine yol açan geniş çaplı bir piyasa satış dalgası sırasında gerçekleşti.

Tek bir tetikleyici belirlenmese de, hisse senetleri ve kripto paralardaki paralel düşüşler, muhtemelen otomatik işlemlerle de desteklenen daha geniş bir riskten kaçınma eğilimine işaret ediyor.

Bu arada, yatırımcılar bugün daha sonra açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin beklentileri şekillendirebilecek ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Bu hafta başında açıklanan beklenenden daha güçlü Ocak ayı istihdam verileri, piyasaların ilk faiz indirimini Haziran yerine Temmuz ayında fiyatlamasına yol açtı. Bununla birlikte, para değer kaybına ilişkin endişeler, devam eden merkez bankası alımları ve jeopolitik gerilimler, metal için temel desteği sağlamaya devam ediyor. Altın hala mütevazı bir haftalık kayıp yaşıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 914 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 888 dolar, en yüksek de 4 bin 997 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 974 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 896 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 874 lira, en yüksek de 7 bin 26 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 996 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DE ALTIN BENZERİ HAREKETLER VAR

Gümüş, ons başına 77 dolar civarında istikrar kazandı. Dün yaşanan yaygın satış dalgasının ardından üçüncü hafta üst üste düşüşe geçmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar sermayelerini itibari paralardan ve devlet tahvillerinden değerli varlıklara yeniden tahsis ettikçe, gümüş ve diğer değerli metaller de değer kaybı endişelerinden destek bulabilir.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 74,81 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,97 dolar, en yüksek de 77,70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 77,07 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 104,83 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103,67 lira, en yüksek de 108,86 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 108,08 liradan alıcı buluyor.