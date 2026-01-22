Altın ve gümüş Trump'la güç kaybetti

Altın, yüzde 1'e yakın düşüşle ons başına yaklaşık 4 bin 772 dolara geriledi. Bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Avrupa'ya yönelik önerilen gümrük vergisi tehdidinden geri adım atmasının ardından önceki seansta kaydedilen yeni rekor seviyenin ardından geldi.

Trump, Grönland adası üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşmaya yaklaşıldığını ve güç kullanımını dışladığını söyleyerek, potansiyel ABD askeri müdahalesiyle ilgili endişeleri hafifletti ve jeopolitik riski azalttı. Ancak, Avrupa milletvekillerinin Temmuz ayında varılan AB-ABD ticaret anlaşmasının onayını durdurmasıyla belirsizlik devam etti.

Aynı zamanda, seçimle ilgili vergi indirim vaatlerinin tetiklediği Japon devlet tahvillerindeki sert satışlar, mali kaygıları artırdı ve güvenli liman talebinin bir kısmını destekledi. Bu arada, yatırımcılar şimdi bugün açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in faiz oranı görünümüne ilişkin ek ipuçları sağlayabilecek olan ABD PCE enflasyon raporunu bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 824 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 772 dolar, en yüksek de 4 bin 839 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 798 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 715 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 645 lira, en yüksek de 6 bin 736 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 681 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ REKORDAN UZAKLAŞTI

Gümüş fiyatları da altında oluşan nedenlerden ötürü rekor seviyelerden gerileme gösterdi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 92,56 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 90,83 dolar, en yüksek de 93,44 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 93,25 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 126,6 lira, en yüksek de 130,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 130 liradan alıcı buluyor.