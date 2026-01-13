Altın ve gümüş yeni rekorun kıyısında

Altın fiyatları, Fed'in belirsizliği ve İran'daki artan huzursuzluk ortamında güvenli liman talebinin desteğiyle, önceki seansta ulaşılan rekor yüksek seviyeye yakın, ons başına 4 bin 600 dolar civarında istikrar kazandı. ABD savcıları, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında geçen Haziran ayındaki ifadesiyle ilgili olarak cezai soruşturma başlattı; Powell bu hamleyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'i faiz oranlarını düşürmeye zorlama çabasının bir parçası olarak nitelendirmişti.

Bu arada, yatırımcılar Trump'ın İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını değerlendiriyor; Trump, yaygın protestoların ortasında ülke üzerindeki baskıyı artırıyor ve askeri müdahale tehdidinde bulunuyor.

Dikkatler şimdi, Fed'in politika yönüne ilişkin daha net sinyaller verebilecek olan, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Bu rapor, Cuma günü açıklanan ve işgücü piyasasının soğuduğunu gösteren Aralık ayı iş verilerinin ardından özellikle önem taşıyor. Fed'in bu ayın sonlarında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak yatırımcılar yıl içinde iki faiz indirimi olasılığını da fiyatlıyor.

ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere ek gümrük vergisi uygulayacak olması, Danimarka'yı Grönland'ı satmak için baskı altına alması altın fiyatlarına alım getiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 594 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 575 dolar, en yüksek de 4 bin 605 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 597 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 367 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 347 lira, en yüksek de 6 bin 388 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 381 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ REKORA YAKIN

Gümüş, ons başına 86 doların üzerinde kalarak rekor seviyelere yakın seyretti. Altınla aynı gelişmeleri paylaşan gümüş yükselişini sürdürüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 85,17 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 83,43 dolar, en yüksek de 86,02 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 85,81 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 117,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,5 lira, en yüksek de 119,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 118,8 liradan alıcı buluyor.