Altın ve gümüş yeniden düşüşte

Altın, ons başına 4 bin 888 dolar doların altına düşerek, önemli piyasalardaki yerel resmi tatiller nedeniyle düşük işlem hacimleriyle birlikte art arda ikinci seansında da kayıp yaşadı.

Çin ve Asya'daki birçok ülke piyasaları, Pazartesi günü ABD'deki tatilin ardından Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı kaldı.

Bu arada, geçen Cuma günü açıklanan beklenenden düşük ABD enflasyon verileri, Federal Rezerv'in bu yıl daha fazla parasal gevşeme yapacağı beklentilerini artırdı.

Yatırımcılar şu anda iki faiz indiriminden biraz fazlasını fiyatlıyor ve Temmuz ayı potansiyel bir başlangıç ​​noktası olarak görülüyor.

Yatırımcılar şimdi politika görünümüne ilişkin daha net bir yönlendirme için Fed'in toplantı tutanaklarını, ABD GSYİH'sının ön tahminini ve PCE enflasyon verilerini bekliyor.

Jeopolitik gelişmeler de odak noktasında kalmaya devam ediyor. ABD-İran nükleer görüşmelerinin, artan gerilimler arasında bugün yeniden başlaması beklenirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de devam eden çatışmaların arka planında başlaması planlanıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 992 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 888 dolar, en yüksek de 5 bin dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 900 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 16 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 872 lira, en yüksek de 7 bin 29 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 886 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ VAR

Gümüş yüzde 4'ten fazla düşüşle ons başına 74 doların altına gerileyerek üç haftalık düşüş trendini sürdürdü. Çin, Hong Kong ve Asya'nın diğer bölgelerindeki piyasa tatilleri nedeniyle likidite düşük kaldı. Çinli yatırımcılar, Ocak ayında değerli metallerde spekülatif bir yükselişe neden olmuştu, ancak daha sonra yaşanan dramatik geri dönüş, yetkililerin çeşitli önlemlerle piyasa risklerini azaltmasına yol açmıştı. Gümüş, Ocak ayı sonlarında ons başına 120 doların üzerinde rekor seviyeye ulaşmış, ardından bu ayın başlarında kaldıraçlı pozisyonların kapatılması ve yatırımcıların başka yerlerdeki kayıpları karşılamak için varlıklarını tasfiye etmesiyle yaklaşık 64 dolara kadar düşmüştü.

ABD piyasalarının yeniden açılmasıyla birlikte, dikkatler şimdi Fed'in son tutanaklarına ve para politikası gidişatına ilişkin daha net sinyaller için çekirdek PCE fiyat endeksine çevrildi. Cuma günü, beklenenden düşük ABD enflasyon verilerinin Fed'in bu yılın ilerleyen aylarında gevşemeye başlayacağı beklentilerini güçlendirmesinin ardından gümüş yaklaşık yüzde 3 oranında toparlanmıştı. Piyasalar şu anda Temmuz ayında bir faiz indirimi ve Haziran ayında daha erken bir hamle olasılığını fiyatlıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 76,72 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,05 dolar, en yüksek de 76,90 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,21 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 107,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102,5 lira, en yüksek de 107,9 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 102,7 liradan alıcı buluyor.