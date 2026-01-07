Altın ve gümüş yükselişine ara verdi

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 459 dolara gerileyerek iki günlük yükselişini durdurdu. Yatırımcılar jeopolitik riskleri göz ardı edip yaklaşan ABD ekonomik verilerine odaklandı. Önemli veriler arasında, Cuma günü açıklanacak olan Aralık ayı istihdam raporu yer alıyor ve bu rapor, Federal Rezerv'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu sağlayabilir. FOMC üyesi Neel Kashkari, artan işsizliğin faiz indirim olasılığını daha da artırabileceğini belirtti.

Piyasalar şu anda bu yıl iki faiz indirimi bekliyor. Bu arada, jeopolitik riskler metalin fiyatını destekleyen önemli bir unsur olmaya devam etti. ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Venezuela hükümetini denetleyebileceğini ve geçici liderliğin işbirliği yapmaması durumunda daha fazla askeri müdahale tehdidinde bulunabileceğini söyledi.

Beyaz Saray ayrıca Trump'ın Grönland ile ilgili olası askeri müdahaleyi dışlamadığını belirtirken, Pekin'in potansiyel askeri kullanım alanına sahip ürünlere ihracat kontrolleri getirmesinin ardından Çin ve Japonya arasında gerilim arttı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 493 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 459 dolar, en yüksek de 4 bin 500 doları gördü. Şu sıralar 4 bin 465 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 216 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 174 lira, en yüksek de 6 bin 228 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 180 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Gümüş, ons başına 80 doların altına düşerek üç günlük yükselişine ara verdi. Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ve Çin ile Japonya arasındaki artan gerilimlerin etkisini değerlendirmeye devam ediyor; bu faktörlerin güvenli liman metallerine olan desteği sürdürmesi muhtemel.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 81,30 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,51 dolar, en yüksek de 82,75 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 80,04 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 112,7 liradan başladı. Gün içinde en düşük 110,2 lira, en yüksek de 114,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110,9 liradan alıcı buluyor.