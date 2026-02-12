Altın ve gümüşe istihdam darbesi

Altın, ons başına yaklaşık 5 bin 45 dolara gerileyerek, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika gevşetme beklentilerini azaltmasıyla önceki seanstaki kazanımlarını sildi. Bu hareket, ABD'de beklenenden daha güçlü gelen istihdam verilerinin ardından geldi. Ocak ayında istihdam bir yıldan uzun süredir en büyük artışı gösterirken, işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde düşerek 2026 yılının başında dirençli bir işgücü piyasasına işaret etti.

Veriler, Fed'in temkinli duruşunu güçlendirdi ve yatırımcılar bir sonraki faiz indirimine ilişkin beklentilerini Haziran'dan Temmuz'a erteledi. Yatırımcılar şimdi daha fazla bilgi için Cuma günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi raporunu bekliyor.

Düşüşe rağmen, altın ons başına 5 bin doların üzerinde kaldı ve bu ayın başlarında iki seansta kaydedilen keskin yüzde 13'lük düşüşün yaklaşık yarısını telafi etti. Fiyatlar ayrıca istikrarlı merkez bankası talebinden ve süregelen jeopolitik belirsizliklerden destek almaya devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 87 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 45 dolar, en yüksek de 5 bin 100 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 57 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 137 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 79 lira, en yüksek de 7 bin 155 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 95 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DE FED TEDİRGİNLİĞİ VAR

Gümüş, yüzde 2 civarında düşüşle ons başına yaklaşık 81,58 dolara gerileyerek, önceki seansın kazanımlarını tersine çevirdi.

Beklenenden daha güçlü ABD işgücü piyasası verileri, kısa vadeli Federal Rezerv faiz indirimlerine ilişkin beklentileri azalttı. Geri çekilmeye rağmen, gümüş ve diğer değerli metaller, yatırımcıların para birimi erozyonuna ve artan devlet borç yüklerine karşı korunma amacıyla güvenli liman talebinden ve sözde değer kaybı ticaretinden destek almaya devam etti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 84,49 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 81,58 dolar, en yüksek de 84,98 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 83,32 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 118,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 114,61 lira, en yüksek de 119,3 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 116,96 liradan alıcı buluyor.