Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun

Devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal edenlere yönelik ikinci önemli operasyon gerçekleştirildi.

İlk soruşturma, İstanbul Altın Rafinerisi ve bağlı 24 şirketin, ithal ettikleri altın madenini altın ocaklarında eritip işlenmiş gibi gösterdiği ve ardından elde ettiği değerli madenleri yurt dışına ihraç ettiği iddiası vardı. Şirketlerin bu yöntemle aldığı yüzde 3 devlet desteğiyle kamuyu 12 milyon 537 bin 560 dolar (518 milyon 838 bin 373 TL) zarara uğrattığı açıklanmıştı.

HAYALİ ALTIN İHRACATI

İlk operasyonda, şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi.

Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

100 MİLYARLIK ZARAR YARATTILAR

Bugün sonuçları açıklanan ikinci operasyonda, daha geniş bir suistimal ağının olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen son soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerinin mevzuata aykırı şekilde suiistimal edildiği belirlendi.

Savcılığın açıklamasında, bazı kişilerin “İkinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığının” belirlendiğine dikkat çekildi.

Savcılığın verdiği bilgiye göre, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı anlaşıldı.

ALTIN DİYE PİRİNÇ SATTILAR

Soruşturma sırasında, örgütlü olarak bu sistemi çalıştıran kişiler ve şirketler, "İthalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullanarak, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim etti. Yani altın ve gümüş görünümlü kıymetsiz madenlerle, yurtdışına ithalat yapıyor izlenimi yarattılar ve devletten döviz tutarı üzerinden teşvik aldılar.

Suç örgütüne yönelik, incelemeler sonrasında, 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi. Savcılık, 21 şüpheli gözaltına alındığını, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.