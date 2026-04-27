Altın ve gümüşte barış esintileri

Altın , ons başına 4 bin 700 doların üzerine çıkarak, İran 'ın Hürmüz Boğazı 'nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir teklif sunduğu yönündeki haberlerin ardından seansın başlarındaki kayıplarını telafi etti.

Pakistanlı arabulucular aracılığıyla iletildiği bildirilen teklif, kalıcı bir çatışma sonlandırma yolunda ilerleme sağlamak için ateşkesin uzatılmasını ve ABD'nin boğaza uyguladığı abluka kaldırılana kadar nükleer müzakerelerin ertelenmesini öngörüyordu.

Seansın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelere devam etmek üzere planlanan üst düzey elçilerin ziyaretini iptal etmesinin ardından altın düşmüştü. Tahran ise tehdit veya abluka koşulları altında müzakerelere girmeyeceğini yinelemişti. Bu toparlanmaya rağmen, Ortadoğu çatışmasından kaynaklanan yüksek enflasyon riskleri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya potansiyel olarak daha da sıkılaştırabileceği beklentilerini güçlendirdiğinden, getiri sağlamayan altın genel olarak baskı altında kalmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 693 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 672 dolar, en yüksek de 4 bin 729 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 725 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 789 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 762 lira, en yüksek de 6 bin 846 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 842 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİYOR

Gümüş, ons başına 76 doların üzerine çıkarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir teklif sunduğuna dair haberlerin ardından seansın başlarındaki kayıplarını telafi etti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 75,58 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 74,74 dolar, en yüksek de 76,58 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 76,49 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 108,7 liradan başladı. Gün içinde en düşük 107,5 lira, en yüksek de 110,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110 liradan alıcı buluyor.