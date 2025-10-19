Altın ve gümüşte baş döndüren seri: Dokuz haftadır yükseliyor

Değerli metaller, haftanın son işlem gününe kadar ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD federal hükümetinin kapanmasına ilişkin belirsizliklerin güvenli liman talebini desteklemesiyle yükseldi. Haftanın son işlem gününde doların güçlenmesi ve Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 100 gümrük tarifesinin sürdürülemez olduğuna dair açıklamasıyla tansiyonun düşmesi, değer kazançlarını törpüledi. Bununla birlikte, Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı geçen haftayı 10 bin liranın üzerinde tamamladı. Gram altın ise 5 bin 725 liranın üzerine çıktı.

ALTINDA ÜST ÜSTE DOKUZ HAFTA SÜREN YÜKSELİŞ Altının ons fiyatı, üst üste dokuzuncu haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 4 bin 250 dolardan tamamlarken, hafta içinde 4 bin 379,42 dolarla rekor tazeledi. ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Yurt içi piyasalarda çeyrek altın geçen haftayı 10 bin liranın üzerinde tamamladı. Gram altın fiyatı 5 bin 725 liranın üzerine çıkarken, Cumhuriyet altını 41 bin 172 lirayı buldu. GÜMÜŞTE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI Gümüşün ons fiyatı, arz tarafındaki darlık ve altındaki güçlü seyirle 54,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş haftayı 52 dolardan tamamladı. Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 5,3, gümüşte yüzde 3,8, altında yüzde 5,8, platinde yüzde 4,9 değer kazandı. Hafta başında piyasalar üzerinde etkili olan ABD ile Çin ticaret gerilimi de fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur olarak öne çıktı. Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 3,4, alüminyumda yüzde 0,9 değer kazanırken, nikelde yüzde 0,7, çinkoda yüzde 1,9 ve kurşunda yüzde 2,3 değer kaybetti.



Gümüşün ons fiyatı geçen haftayı 52 dolardan tamamladı.

PETROLDE ARZ ENDİŞESİ Brent petrol fiyatları, arz fazlası endişeleri ve jeopolitik risklerin azalmasıyla gerilerken, ABD ve Çin'in ticaret gerilimini yatıştırma sinyalleriyle toparlansa da haftayı ekside tamamladı. Bu gelişmelere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için zirve planladığını açıklaması ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2026'da arz fazlasının büyüyeceğini öngörmesi, Brent petrolün fiyatının 61,04 dolara inerek son 5 ayın en düşük seviyesini görmesine neden oldu. 13,6 MİLYON VARİLLE REKOR KIRILDI

ABD ham petrol stoklarının beklenenden 3,5 milyon varil fazla artarak 423,8 milyon varile çıkması ve ABD üretiminin günde 13,6 milyon varille rekor kırması da arz bolluğu endişelerini artırarak fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu. ABD doğal gaz piyasasında fiyatlar, mevsim normallerine göre ılıman hava beklentileriyle baskı altında kaldı. BEKLENTİLER FİYATLARI ZAYIFLATTI Meteoroloji tahminlerinin ay sonuna dek havaların normalden sıcak seyredeceğine işaret etmesi ve buna bağlı olarak ısıtma talebinin düşük kalacağı beklentisi, fiyatları zayıflattı. Üretimde son aylarda hafif düşüş görülmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatına giden gaz miktarı rekor kırsa da talebin mevsimsel olarak düşecek olması gaz fiyatlarını hafta boyunca baskılayan başlıca unsur olarak öne çıktı. Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 3,2 değer kaybetti.

