Altın ve gümüşte çifte rekor

Altın, ons başına 4 bin 967 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve jeopolitik risklerin devam etmesi ve doların zayıflamasıyla desteklenerek Mart 2020'den bu yana en güçlü haftasını geçirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile yaptığı anlaşmayla Grönland'a ABD'nin kalıcı erişimini sağladığını söyledi, ancak ayrıntılar belirsizliğini koruyor ve Danimarka egemenliğini yeniden teyit etti. Trump ayrıca Avrupa ithalatına yönelik planlanan gümrük vergilerini iptal ederken, AB tehdit edilen karşı önlemleri askıya alacağını ancak niyetleri konusunda netlik beklediğini söyledi.

Ekonomik cephede, hem manşet hem de çekirdek ABD PCE'si beklendiği gibi yükseldi ve bu da faaliyetler güçlü kalırken enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Piyasalar, bu yılın ilerleyen aylarında Federal Rezerv tarafından iki faiz indirimi yapılmasını fiyatlıyor. Yatırımcılar, Trump'ın aday görüşmelerini tamamlamasının ardından bir sonraki Fed başkanı için yapacağı seçimi bekliyor; daha güvercin bir atama, ek faiz indirimleri beklentilerini daha da artırabilir.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 917 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 914 dolar, en yüksek de 4 bin 967 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 951 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 835 lira, en yüksek de 6 bin 922 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 901 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA REKOR KIRDI

Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Doların zayıflaması, değerli metallerdeki yükselişe ek destek sağladı. Yatırımcılar, Grönland konusunda değişen ABD-Avrupa jeopolitik dinamikleri ve Avrupa'nın ABD'deki önemli varlıklarını silah olarak kullanabileceğine dair artan endişeler nedeniyle doların değer kaybetmesiyle reel varlıklara yöneldi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,25 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 98,70 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,27 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 137,52 liradan alıcı buluyor.