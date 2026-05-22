Altın ve gümüşte hafif gerileme

22.05.2026 07:46

Son Güncelleme: 22.05.2026 07:49

Altın ve gümüşte hafif gerileme
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

ABD ve İran'ın savaşında müzakere umutları ve petrol fiyatlarının etkisiyle altında bir miktar gerileme yaşandı.

ABD ve İran arasında varılacak anlaşma umutlarının artmasıyla Fed'in faiz artırımı endişelerini azaltabileceği yönündeki iyimserlik altının ons başına 4 bin 500 dolar seviyesinde kalmasını sağladı. 

ONS ALTIN

 

Ons altın güne 4 bin 540 dolar seviyesinden başladı. Şu sıralar ise 4 bin 530 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM ALTIN

 

Dün 6.658 TL'den kapanış yapan gram altın ise güne 6 bin 665 liradan başladı. 

ONS GÜMÜŞ FİYATI

Spot gümüş ise ons başına 76,57 dolardan işlem görüyor. 

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.652,48- 0.07%08:04
Ons Altın
4.525,37- 0.39%08:04
Cumhuriyet Altını
44.160,04+ 0.82%17:01
Çeyrek Altın
10.731,10- 0.39%08:04
Yarım Altın
21.462,21- 0.39%08:04
Tam Altın
42.858,17- 0.39%08:04
Reşat Altını
45.496,22+ 0.82%17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
3.841,79- 0.01%08:04
18 Ayar Altın TL/Gr
4.922,83- 0.01%08:04
Ata Altın
44.304,63- 0.01%08:04
Has Altın
6.619,43- 0.07%08:04