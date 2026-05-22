Altın ve gümüşte hafif gerileme
22.05.2026 07:46
Son Güncelleme: 22.05.2026 07:49
ABD ve İran'ın savaşında müzakere umutları ve petrol fiyatlarının etkisiyle altında bir miktar gerileme yaşandı.
ABD ve İran arasında varılacak anlaşma umutlarının artmasıyla Fed'in faiz artırımı endişelerini azaltabileceği yönündeki iyimserlik altının ons başına 4 bin 500 dolar seviyesinde kalmasını sağladı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 540 dolar seviyesinden başladı. Şu sıralar ise 4 bin 530 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Dün 6.658 TL'den kapanış yapan gram altın ise güne 6 bin 665 liradan başladı.
ONS GÜMÜŞ FİYATI
Spot gümüş ise ons başına 76,57 dolardan işlem görüyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.652,48
|- 0.07%
|08:04
|4.525,37
|- 0.39%
|08:04
|44.160,04
|+ 0.82%
|17:01
|10.731,10
|- 0.39%
|08:04
|21.462,21
|- 0.39%
|08:04
|42.858,17
|- 0.39%
|08:04
|45.496,22
|+ 0.82%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.841,79
|- 0.01%
|08:04
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.922,83
|- 0.01%
|08:04
|44.304,63
|- 0.01%
|08:04
Has Altın
|6.619,43
|- 0.07%
|08:04