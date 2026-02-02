Altın ve gümüşte ibre tersine döndü, alımlar hızlandı, yüzde 6'dan fazla prim var

Altın, art arda iki seanslık güçlü satışların ardından ortaya çıkan fırsat avcılığıyla ons başına 4 bin 893 doların üzerine çıkarak yüzde 6'dan fazla yükseldi. Değerli metal, bir önceki gün yaklaşık yüzde 5 düşmüş ve Cuma günkü düşüşünü sürdürerek on yıldan fazla bir süredir en sert düşüşünü yaşamıştı.

Satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer adaylardan daha şahin olarak görülen Kevin Warsh'ı bir sonraki Federal Rezerv Başkanı olarak aday göstermesi haberiyle tetiklenmiş ve daha sıkı para politikası endişelerini artırmıştı. Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen, altın, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcıların artan mali kaygılar nedeniyle para birimleri ve tahvillerden fiziki varlıklara yönelmesiyle ortaya çıkan "değer düşürme ticareti" olarak adlandırılan süreçle desteklendi. Küresel belirsizlik ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler, altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini daha da güçlendirdi.

"ADİL DENGEYE YAKIN BİR SEVİYE"

Capital.com kıdemli piyasa analisti olan Kyle Rodda, "Birkaç haftadır piyasanın oldukça irrasyonel davrandığını göz önüne alırsanız, bunun potansiyel olarak adil değere yakın bir seviye olduğu yönünde makul bir değerlendirme yapılabilir. Mevcut fiyatlar altın ve gümüşü, Ocak ayının ikinci yarısının başlarındaki seviyelere geri götürüyor. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Warsh'ın aday gösterilmesini nispeten güvenilir biri olarak onayladı ve bu doğrultuda dolar hareket etti. Bu da büyük kıymetli metaller rallisini patlatan iğne gibiydi" dedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 657 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 644 dolar, en yüksek de 4 bin 933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 912 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 509 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 490 lira, en yüksek de 6 bin 897 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 871 liradan alıcı buluyor. Altında yüzde 6'yı aşkın yükseliş bulunuyor.

İKİ GÜNLÜK DÜŞÜŞ SONA ERDİ

Gümüş, ons başına 83 doların üzerine çıkarak, rekor seviyelerden değerinin yüzde 40'ına kadarını silen sert iki günlük satış dalgasının ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Gümüş piyasasındaki yapısal arz açığı, özellikle Çinli spekülatörlerden gelen artan yatırım girişleriyle birlikte, yükselişi daha da güçlendirdi. Tersine dönüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı bir sonraki Fed başkanı olarak aday göstermesinin ardından gümüşün rekor düzeyde yüzde 26 düşmesiyle 30 Ocak'ta gerçekleşti; Warsh, piyasalar tarafından şahin bir aday olarak görülüyordu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 80,07 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,95 dolar, en yüksek de 86,99 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 86,69 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 112,06 liradan başladı. Gün içinde en düşük 110,60 lira, en yüksek de 121,72 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 121,34 liradan alıcı buluyor. Gümüşte yüzde 8'i aşkın yükseliş var.