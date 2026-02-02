Altın ve gümüşte sert düşüş. Altın düşünce alım kuyruğu oluştu

Altın, gün içinde ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü. Gün içinde en düşük 4 bin 404 dolar, en yüksek de 4 bin 884 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ise 4 bin 760 dolar seviyesinde.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününün sonunda yüzde 4,6 düşüşle 7 milyon 135 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 161 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Saat 17.40 itibariyle 6 bin 600 liradan alıcı buluyor.

ALIM KUYRUĞU OLUŞTU

Altının fiyatı daha da düşer endişesiyle bozdurmak isteyenler olsa da çoğunluk durumu fırsata çevirip kuyumcuların yolunu tuttu. İstanbul'da, altın ve para piyasalarının nabzının attığı Kapalıçarşı'da kuyruklar oluştu.

ONS GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları da altına yakın benzerlikteki sebeplerden ötürü gerilemesini sürdürüyor. Ons gümüş güne 82,48 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,41 dolar, en yüksek de 87,93 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 82,15 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 115,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 100,14 lira, en yüksek de 123,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 112,8 liradan alıcı buluyor.

SERT DÜŞÜŞ CUMA GÜNÜ BAŞLADI

Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.



Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle birlikte altının güvenli liman özelliğini güçlendirdi. Momentum alımları kazançları daha da artırdı; Çinli spekülatörlerden gelen bir dizi alım, yükselişe köpük kattı ve kar alma işlemleriyle düşüşü daha da şiddetlendirdi.