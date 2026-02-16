Altın ve gümüşte sert düşüş. Neler bekleniyor?

Altın, beklenenden düşük gelen ABD TÜFE verilerinin ardından yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra haftaya ons başına 5 bin 35 dolardan başladı. Düşük enflasyon verisi, piyasaların bu yıl ikiden biraz fazla faiz indirimi fiyatlamasıyla birlikte, Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi.

Yatırımcılar, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması hakkında daha fazla ipucu için FOMC toplantı tutanaklarının, ABD GSYİH ön tahmininin ve PCE enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor.

Jeopolitik cephede ise, yatırımcılar ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeleri ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD öncülüğündeki müzakereleri yakından takip ediyor. Her iki görüşmenin de Salı günü yeniden başlaması planlanıyor. Bu alanlardaki gelişmeler risk algısını ve güvenli liman talebini etkileyebilir.

Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen, değerli metal, devam eden jeopolitik belirsizlik, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden kaçışı nedeniyle desteklenmeye devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 35 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 973 dolar, en yüksek de 5 bin 35 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 975 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 62 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 991 lira, en yüksek de 7 bin 75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 993 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DE GERİLEME VAR

Gümüş, yüzde 3'e yakın düşüşle 74,5 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi. ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki piyasa tatilleri nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı. Cuma günü, ABD'deki düşük enflasyon verilerinin Federal Rezerv'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından metal yaklaşık yüzde 3 oranında yükselmişti. Bu arada, Çin anakarasındaki piyasalar bu hafta Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. Çinli tüccarlar son haftalarda değerli metallerde spekülatif bir yükselişe neden olmuş ve yetkililerin çeşitli önlemlerle piyasa risklerini azaltmasına yol açmıştı. Gümüş, Ocak ayı sonlarında ons başına 120 doların üzerine çıkmış, ancak piyasa duyarlılığının tersine dönmesiyle bu ayın başlarında yaklaşık 64 dolara gerilemişti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 76,95 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 74,52 dolar, en yüksek de 78,20 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,01 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 108,04 liradan başladı. Gün içinde en düşük 104,62 lira, en yüksek de 109,24 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 105,3 liradan alıcı buluyor.