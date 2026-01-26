Altın ve gümüşte tarihi zirve. Yatırımcının güvenli liman arayışı hız kesmiyor

Altın fiyatları uluslararası siyasi gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle bugün 5 bin 100 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

Spot altın, TSİ 16.37 itibarıyla yüzde 1,9 artışla ons başına 5 bin 76 dolar/ons seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 5 bin 110 dolar ile rekor tazeledi.

GÜMÜŞ DE EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ



Gümüş de tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Spot gümüş ons başına 114 dolarla yeni bir rekor kırdı.

Gümüş fiyatları, cuma günü 100 dolar eşiğini aşmıştı.

TRUMP'DAN KANADA'YA YÜZDE YÜZ GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Son jeopolitik gerilim başlığında ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşmasını hayata geçirmesi halinde ülkeye yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Uzaman bu yıl kıymetli metallerdeki temel itici gücün Trump olacağını ifade ediyor.

Öte yandan, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında bankanın faizleri sabit tutması beklenirken, Trump yönetimi de Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faizleri düşürmesi yönünde baskı kuruyor.