Altın ve gümüşte toparlanma süreci. 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş

Altın fiyatları, önceki seansta 2008’den bu yana en iyi günlük performansını sergilemesinin ardından günü bugün yüzde 2’den fazla yükselerek rallisini sürdürdü. Ucuz alımlar ve doların zayıflaması, değerli metali destekledi.

Ons altın şu sıralar 5 bin 42 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altında dün gün içinde en düşük 6 bin 490 lira, en yüksek de 6 bin 897 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 7 bin 73 liradan alıcı buluyor.

ONS GÜMÜŞ DE TOPARLANIYOR

Ons gümüş de yüzde 2,1 artışla ons başına 86,92 dolara yükseldi. Şu sıralar 86,95 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons gümüş perşembe günü 121,64 dolarla rekor kırmıştı.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş dün gün içinde en düşük 110,41 lira, en yüksek de 124,75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 118,77 liradan alıcı buluyor.