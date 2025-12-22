Altın ve gümüşte yeni rekor

ABD'den gelen gecikmeli zayıf istihdam verileri ve ılımlı enflasyon rakamları, Fed'in Ocak ayında faiz indirmesine yol açacağı beklentisi altın ve gümüşe rekor getirdi.

Spot altın 4 bin 397 dolara kadar yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın 6 bin 53 lirayı gördü.

Spot gümüş ons başına 69,46 dolar ile rekor kırdı. Gram gümüş 95,67 liraya yükseldi.

ALTIN VE GÜMÜŞTEN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Geleneksel bir güvenli liman olan altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, güçlü merkez bankası alımları ve gelecek yıl faizlerin düşeceği beklentileriyle yıl başından bu yana yüzde 67 yükseldi. Gümüş ise yüzde 125 artışla altını geride bıraktı.

4 BİN 900 DOLAR TAHMİNİ

Bu arada Goldman Sachs, yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi ve Fed faiz indirimlerinin döngüsel desteğiyle altın fiyatlarının Aralık 2026'ya kadar baz senaryoda yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü.