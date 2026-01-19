Altın ve gümüşte yeni rekor. Sebebi yine Trump

Altın fiyatları yüzde 2'ye yakın yükselişle ons ​​başına 4 bin 690 doların üzerine çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle gerçekleşti.

Trump Cumartesi günü, Grönland'ın Amerikan kontrolüne karşı çıkmaları nedeniyle sekiz Avrupa ülkesinden gelen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. "Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınması" konusunda bir anlaşmaya varılamaması durumunda bu oran 1 Haziran'a kadar yüzde 25'e çıkabilir. Bu açıklama Avrupa genelinde endişelere yol açtı ve Avrupalı ​​liderlerin önümüzdeki günlerde olası misilleme önlemlerini görüşmek üzere acil bir toplantı yapması bekleniyor.

Bu önlemler arasında 93 milyar Euro değerindeki ABD mallarına vergi uygulanması da yer alıyor. Altın fiyatları, Venezuela'daki siyasi istikrarsızlık, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen endişeler ve ABD'de daha fazla faiz indirimi beklentileriyle desteklenen güçlü bir performansın ardından bu yıl zaten güçlü bir yükseliş trendindeydi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 630 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 630 dolar, en yüksek de 4 bin 690 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 660 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 376 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 375 lira, en yüksek de 6 bin 526 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 483 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE ENDİŞELERLE YÜKSELİŞTE

Gümüş, haftaya ons başına 94 dolara doğru yüzde 4'ten fazla yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişin de arkasında altında olduğu gibi ABD Başkanı Trump'ın Grönland ısrarı yatıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 90,13 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 89,90 dolar, en yüksek de 94,12 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 92,93 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 125,4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 125,1 lira, en yüksek de 131,04 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 129,4 liradan alıcı buluyor.