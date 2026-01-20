Altın ve gümüşten yeni rekor

Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi ve ons başına 4 bin 701 dolar civarında işlem gördü. Bu yükseliş, ABD-AB ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesiyle birlikte güçlü güvenli liman talebiyle desteklendi. ABD Başkanı Donald Trump Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanma olasılığını dışlamazken, Danimarka Grönland'daki askeri varlığını artırıyor.

Bu durum, Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren sekiz Avrupa ülkesine ek yüzde 10 ithalat vergisi uygulama tehdidinin ardından geldi. Bu oran, ABD'nin adayı ele geçirmesine izin verilmediği takdirde Haziran ayında yüzd 25'e kadar çıkabilir. AB liderleri Perşembe günü acil bir zirvede karşı önlemleri görüşecekler.

Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in faiz politikası hakkında daha fazla ipucu verebilecek olan ABD PCE enflasyon raporunu yakından takip ediyor. Altının bu yılki güçlü performansı, Venezuela ve İran'daki gerilimler ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin süregelen endişeler nedeniyle güvenli liman akışlarıyla desteklenen 2025'teki olağanüstü kazanımların üzerine inşa ediliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 675 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 659 dolar, en yüksek de 4 bin 708 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 708 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 495 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 484 lira, en yüksek de 6 bin 551 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 550 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gümüş fiyatları da altına benzer nedenlerden dolayı değer kazanmasını sürdürüyor. Trump'ın agresif tavrı nedeniyle gümüş rekor seviyelere yükseldi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 94,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 92,59 dolar, en yüksek de 94,73 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 93,68 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 131,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 128,9 lira, en yüksek de 131,9 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 130,5 liradan alıcı buluyor.