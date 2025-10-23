Altın yükselişe geçti

Altın fiyatları gerileme yaşasa da gün içinde yeniden pozitif tarafa yöneldi. Doların güçlenmesi değerli metali baskılarken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerini, faiz oranı görünümüne dair ipuçları için bekliyor.



Dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 yükselerek, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.



GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, 2Son dönemdeki rallinin ardından gördüğümüz bu düzeltme normal ve hâlâ bir miktar aşağı yönlü baskı var. Fiyatların sonrasında konsolide olmasını ve yükseliş trendine devam etmesini bekliyoruz. Şu anda, uzun vadede altın konusunda hâlâ iyimseriz, ancak kısa vadede yatırımcılar dikkatli olmalı çünkü volatilite yüksek." dedi.



ABD Tüketici Fiyat Endeksi verisi, hükümetin kapanması nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından Cuma günü açıklanacak. Raporda, Eylül ayında çekirdek enflasyonun yüzde 3,1 seviyesinde kaldığının görülmesi bekleniyor.



Yatırımcılar, Federal Reserve'in gelecek haftaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda.



Faiz oranlarının düşük olması, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azalttığından, genellikle altın fiyatlarını destekliyor.



Altın fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 56 yükseldi ve Pazartesi günü 4381 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişi jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının sürekli alımları destekledi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4098 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4066 dolar, en yüksek de 4137 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4125 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5530 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5488 lira, en yüksek de 5584 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5570 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 9689 lira, yarım altın 19 bin 379 lira, tam altın ise 38 bin 580 liradan satılıyor.

