Altın yatırımcıları Fed'le kazanıyor. Gram altın fiyatı ne kadar?

Altın, Aralık ayında Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentilerini artıran gecikmiş ekonomik verilerin yayınlanmasının ardından ons başına yaklaşık 4 bin 158 dolara yükseldi ve neredeyse iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Son rakamlar, tüketici momentumunun yavaşladığını gösteriyor; perakende satışlar, Ağustos ayındaki güçlü artışın ardından Eylül ayında sadece yüzde 0,2 arttı ve bu da harcamaların zayıfladığını gösteriyor.

Bu arada, üretici fiyat verileri, enflasyon baskılarının beklentilerle genel olarak uyumlu kaldığını gösterdi. Bu gelişme, bazı Fed yetkililerinin işgücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle gelecek ay faiz indirimine destek vermelerinin ardından geldi.

Piyasalar şu anda 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 80'den fazla fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yüzde 50'ydi. Ukraynalı yetkililerin Rusya ile savaşı sona erdirme planını kabul etmesinin ve güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasının ardından, daha fazla artışın sınırlanması jeopolitik gerilimlerin hafiflediğinin bir işareti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 131 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 127 dolar, en yüksek de 4 bin 169 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 161 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 634 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 629 lira, en yüksek de 5 bin 692 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 681 liradan alıcı buluyor.