ALTIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Gram altın , bir sene önceki seviyesine döndü.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,60 düşüşle 5 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 39 bin 879 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 406 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liraya düştü.

DOLAR KAZANDIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,5790 liraya çıkarken, euro yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,03, emeklilik fonları yüzde 1,44 değer kaybetti.