Altın yatırımcısını üzdü, gram altın 6 bin liranın altına düştü
21.11.2026 09:33
Gram altının fiyatı bir yıl önceki seviyesine döndü.
Piyasalarda haftanın en çok kaybettiren yatırım aracı altın oldu. Bu hafta gram altın yüzde 7,60, çeyrek altın ise yüzde 3,76 değer kaybetti.
Piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 11.102,52 puanı ve en yüksek 11.951,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,01 azalarak 11.131,32 puandan tamamladı.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,56 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
ALTIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ
Gram altın, bir sene önceki seviyesine döndü.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,60 düşüşle 5 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 39 bin 879 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 10 bin 406 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liraya düştü.
DOLAR KAZANDIRDI
Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,5790 liraya çıkarken, euro yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,03, emeklilik fonları yüzde 1,44 değer kaybetti.