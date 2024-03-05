Altın yatırımcısının "altın" yılı

Geçtiğimiz yıl yüksek faiz nedeniyle yatay seyreden altın fiyatları, faiz indirim patikasının başlayacağı ihtimalleriyle birlikte tırmanışa geçti. Küreselde ons altın, analistler tarafından "kritik" olarak nitelendirilen 2.072 puan seviyesini geçti, 2.100 doları aşan ons altın, tarihi zirvelerini gördü. Ons altında değer kazancı aylık bazda yüzde 5'e yaklaştı. Yıllık artış oranı ise yüzde 15. Üstelik bu yükseliş doların hala güçlü olduğu bir iklimde gerçekleşti.



Gram altın tarafında ise iç piyasada hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan rekor kıran ons, diğer yandan 31,50'yi aşan dolar/TL kuru gram altındaki rekor seviyelerde ana etmen.



Gram tarafında 1 yıllık yükseliş yüzde 90'ın üzerinde. Sadece yılbaşından bu yana ise yüzde 10'dan fazla bir artış söz konusu.



EKONOMİK VE SİYASİ KONJONKTÜR ALTINI DESTEKLİYOR



Altın ve faiz birbirine ters korelasyonda hareket etme eğilimindedir. Faizler düştükçe, altın düşük faiz ortamında zayıf getiri sağlayacak olan tahvil gibi sabit getiri araçlara kıyasla daha cazip hale gelir. Siyasi ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte ise yükselişler ivme kazanır.



Altın tarafında ABD tarafından gelecek veri akışları önemli. Özellikle geçen hafta gelen ABD imalat verilerindeki zayıflık, altını tetikleyen faktörlerden oldu. Buradaki temel beklenti ekonominin zayıfladıkça enflasyonun zayıflayacağı ve Fed'i faiz indirme konusunda teşvik edeceği ihtimali.



Yatırımcıların faiz indirimi için Mart olarak başlayan beklentisi, tahminlerin üzerinde gerçekleşen ABD enflasyonu ve Fed üyelerinden gelen "çekimser" mesajların etkisiyle Haziran'a kadar sarkmış durumda.



MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM EDİYOR



2023 yılında içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkeler önemli seviyede altın alımına gitmişti. Bu trend 2024 yılında da rekor seviyelere ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre merkez bankaları 2 yıl üst üste bin tondan fazla net altın alımını sürdürdü.



Çin, İran, Rusya gibi ülkeler de rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımı yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle el konan 300 milyar doları, ülkeleri rezerv çeşitlendirmeye iten faktörlerden oldu.



ALTINDA HEDEF 3 BİN DOLAR MI?



Citi'ye göre altında belli şartlar altında 3 bin dolar seviyeleri görülebilir. Bunun koşulu için ise kuruluş, stagflasyon ve derin küresel durgunluk olması şartını belirtiyor. Daha önce 2024 sonu için JPMorgan'ın tahmini 2.300, UBS'in tahmini ise 2.150 dolardı.

