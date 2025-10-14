Altın yeni zirvesine ulaştı

Altın fiyatları ons başına 4166 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcılar, ABD-Çin ticaret gerginliği ve ABD'nin faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla güvenli liman alımlarını artırdı. ABD Başkanı Trump geçen hafta Çin ile ticaret savaşını yeniden alevlendirerek Çin mallarına yeni bir gümrük vergisi dalgası tehdidinde bulundu ve ihracat kontrolleri getirdi. Buna karşılık Pekin, Trump'ın bu politikayı sürdürmesi halinde karşı önlemler alacağına söz verdi.



Piyasalarda ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent'in ekonomiyi etkilemeye başladığını söylediği uzun süreli ABD hükümet kapanışı da endişe yarattı. Bu arada yatırımcılar, ABD merkez bankasının faiz indirimi yolu hakkında fikir edinmek umuduyla, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde yapılacak NABE yıllık toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor. Yatırımcılar şu anda Ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının yüzde 97, Aralık ayında ise yüzde 90 olduğunu fiyatlıyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4111 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4106 dolar, en yüksek de 4166 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4162 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5525 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5521 lira, en yüksek de 5600 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5596 liradan alıcı buluyor.