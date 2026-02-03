Altın yeniden rekor kıracak mı? Uzman isim yorumladı
03.02.2026 10:57
Son Güncelleme: 03.02.2026 11:02
Altın tekrar yükselişe geçti
Altının sert düşünün ardından piyasalarda yaşanan alım satım dengesi altının tekrar yükselişe geçmesine neden oldu.
Altının ocak ayında yakaladığı yükseliş ivmesiyle rekor üstüne rekor kırmıştı. 2 Ocak'ta gram altın 6 bin liradan işlem görüyordu. Altın yükselişini 29 Ocak'a kadar sürdürdü. Piyasalarda 8 bin liraya yaklaşan gram altın sert bir düşüş yaşadı.
Küresel hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı merkez bankasının başkan adayı göstermesinin ardından ve beklenenden güçlü gelen enflasyon verileriyle birlikte cuma günü üst üste ikinci seansta geriledi. Bu süreçte dolar değer kazandı.
Grafikteki en üst noktanın ardından düşüşe geçen gram altın 6 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Bu yaşanan düşüş piyasayı oldukça hareketlendirdi. Alış satış dengesindeki değişim altının tekrar yukarı yönde ivmelenmesini sağladı.
ALTIN TEKRAR ESKİ SEVİYELERİNE GELECEK Mİ?
NTV yayınında görüşlerini paylaşan para politikaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ocak ayında yaşanan hızlı ve sert yükselişin hemen gerçekleşmesini beklemediğini ancak bir iki ay süre sonrasında altının aynı seviyelere ulaşacağını aktardı.
ALTINDA TREND DEĞİŞİYOR MU?
Yıldırımtürk, “Yatırımcının dalgalı piyasadan uzak durup güvenli liman aradığı bu dönemde altın trendinin değişmesi pek mümkün değil. Uluslararası düzeyde para birimi oluşturulana kadar doların güvenilirliğinin sorgulandığı bir süreç yaşanacak. Dünyada para birimlerine olan güvenin azalmasıyla güvenli limana olan yaklaşım artacak altının trendini değişmeyecek.” ifadelerini kullandı.
"POTANSİYEL ADİL DEĞERE YAKIN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"
Capital.com kıdemli piyasa analisti olan Kyle Rodda, piyasaların irrasyonel davranışlarına dikkat çekerek ""Birkaç haftadır piyasanın oldukça irrasyonel davrandığını göz önüne alırsanız, bunun potansiyel olarak adil değere yakın bir seviye olduğu yönünde makul bir değerlendirme yapılabilir. Mevcut fiyatlar altın ve gümüşü, Ocak ayının ikinci yarısının başlarındaki seviyelere geri götürüyor." ifadelerini kullandı.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.896,88 TL
|6.03 %
|11:55
|Ons Altın
|4.932,20 TL
|5.97 %
|11:55
|Cumhuriyet Altını
|47.557,76 TL
|-2.18 %
|17:01
|Çeyrek Altın
|11.188,14 TL
|6.03 %
|11:55
|Yarım Altın
|22.376,29 TL
|6.03 %
|11:55
|Tam Altın
|44.683,51 TL
|6.03 %
|11:55
|Reşat Altını
|48.996,75 TL
|-2.18 %
|17:01
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.236,39 TL
|4.06 %
|11:55
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.428,46 TL
|4.06 %
|11:55
|Ata Altın
|48.854,17 TL
|4.06 %
|11:55
|Has Altın
|6.862,61 TL
|6.03 %
|11:55