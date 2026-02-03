Altın yeniden rekor kıracak mı? Uzman isim yorumladı

ALTIN TEKRAR ESKİ SEVİYELERİNE GELECEK Mİ?



NTV yayınında görüşlerini paylaşan para politikaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ocak ayında yaşanan hızlı ve sert yükselişin hemen gerçekleşmesini beklemediğini ancak bir iki ay süre sonrasında altının aynı seviyelere ulaşacağını aktardı.

ALTINDA TREND DEĞİŞİYOR MU?

Yıldırımtürk, “Yatırımcının dalgalı piyasadan uzak durup güvenli liman aradığı bu dönemde altın trendinin değişmesi pek mümkün değil. Uluslararası düzeyde para birimi oluşturulana kadar doların güvenilirliğinin sorgulandığı bir süreç yaşanacak. Dünyada para birimlerine olan güvenin azalmasıyla güvenli limana olan yaklaşım artacak altının trendini değişmeyecek.” ifadelerini kullandı.

"POTANSİYEL ADİL DEĞERE YAKIN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"

Capital.com kıdemli piyasa analisti olan Kyle Rodda, piyasaların irrasyonel davranışlarına dikkat çekerek ""Birkaç haftadır piyasanın oldukça irrasyonel davrandığını göz önüne alırsanız, bunun potansiyel olarak adil değere yakın bir seviye olduğu yönünde makul bir değerlendirme yapılabilir. Mevcut fiyatlar altın ve gümüşü, Ocak ayının ikinci yarısının başlarındaki seviyelere geri götürüyor." ifadelerini kullandı.