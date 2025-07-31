Altın yükselişe geçti

Altın, ons başına 3.298 doların üzerine çıktı. Piyasalar son ticaret hamlelerini ve Fed'in politika görünümünü değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, düşük değerli ithalatlar için muafiyetlerin kaldırılması ve bakır ve Brezilya mallarına uygulanan vergilerin revize edilmesi de dahil olmak üzere gümrük vergilerini açıkladı. Ayrıca, Güney Kore ithalatına yüzde 15, Hindistan mallarına ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını doğruladı ve Hindistan ile devam eden görüşmelere dikkat çekti.



Bu arada, Fed beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu yineledi ve zamanlama konusunda çok az yönlendirmede bulundu. Piyasalar, yıl sonuna kadar 35 baz puanlık indirim fiyatlayarak yanıt verdi. Yatırımcılar ayrıca, GSYİH büyümesi ve özel istihdamın tahminleri aşmasıyla beklenenden daha güçlü gelen ABD verilerini de hazmetti. Şimdi odak noktası, Perşembe günü yaklaşan PCE enflasyonu ve işsizlik başvurularına, ardından Cuma günü Temmuz ayı istihdam raporuna kayıyor.



Beklentilerin sona ermesi nedeniyle altın fiyatları yükselişe geçti.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3274 dolar, en yüksek de 3298 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3294 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4274 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4273 lira, en yüksek de 4304 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4299 liradan alıcı buluyor.