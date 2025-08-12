Altın yükselişe geçti

Altın fiyatları, önceki seanstaki sert düşüşün ardından bugün ons başına 3357 dolara yükseldi. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in faiz oranı patikasına dair yeni ipuçları sağlayabilecek ABD tüketici enflasyon raporuna odaklandı. Değerli metal, ABD Başkanı Donald Trump'ın külçe altın ithalatının vergilerle karşılaşabileceği yönündeki önceki raporların ardından altının tarifelere tabi olmayacağını açıklamasının ardından Pazartesi günü yüzde 1,7 oranında düştü.



Aynı zamanda Trump, yeni tarifelerin yürürlüğe girmesinden sadece birkaç saat önce Çin ile ateşkesi 90 gün daha uzatarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi azalttı. Bu arada yatırımcılar, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacak görüşmeyi de dört gözle bekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3343 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3342 dolar, en yüksek de 3357 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3350 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4374 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4373 lira, en yüksek de 4395 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4385 liradan alıcı buluyor.